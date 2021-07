Unglamourös: Wie Kate Winslet vor Hollywood-Karriere Geld verdiente

1997 gelang der britischen Schauspielerin Kate Winslet der große Durchbruch, als sie von Regisseur James Cameron für die Rolle der jungen Rose DeWitt Bukater an der Seite von Leonardo DiCaprio in "Titanic" angeheuert wurde. Die im britischen Reading geborene Winslet wurde für ihre Darbietung für einen Oscar nominiert. Der Film sollte insgesamt mit 11 Academy Awards ausgezeichnet werden. Winselt avancierte zum gefeierten Weltstar. Vor ihrer Karriere als Schauspielerin ging die heute 45-Jährige jedoch einem ganz normalen Job nach, wie sie im Podcast von Gaby Roslin erzählte.

Winslet jobbte auch nach ihrem ersten Kinofilm in einem Feinkostladen

B evor sie in der harten Entertainment-Branche Fuß fassen konnte, versuchte Winslet - wie viele andere unbekannte Schauspieler auch - sich mit einem regulären Job über Wasser zu halten, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Während sie ihre Schauspielkarriere vorantrieb, arbeitete sie in ihrem Heimatort in einem Delikatessengeschäft.

Winlset hatte bereits im Alter von 11 Jahren Schauspielunterricht genommen und ihre erste Rolle in einem Werbespot für Frühstücksflocken ergattert. In der britischen Fernsehserie "Shrings" gab sie ihr TV-Debüt. Es folgten weitere Serien-Auftritte und Theater-Rollen. Ihre erste Rolle in einem Kinofilm spielte Kate Winslet 1994 in Peter Jacksons Thriller "Heavenly Creatures", wo sie eine minderjährige Mörderin verkörperte.