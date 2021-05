Kate Winslet gesteht: "Ich war eine schreckliche Ehefrau"

Ganze dreimal trat Schauspielerin Kate Winslet (45) vor den Traualtar. Aus jeder Ehe ging ein Kind hervor. Mit dem Marketing-Experten Abel Smith (43) ist sie auch jetzt noch glücklich verheiratet, obwohl sie gegenüber der Bildzeitung zugibt, "eine schreckliche Ehefrau" gewesen zu sein, als sie die neue Sky-Serie "Mare of Easttown" drehte.

"Mein Mann tat mir extrem leid. Wenn er sonntags zum Beispiel ein schönes Restaurant ausgewählt hatte, musste ich häufig sagen: 'Ich kann nicht zum Brunch gehen. Ich habe morgen eine verdammte Szene, die über sechs Drehbuchseiten geht.' Ich habe eigentlich nur gearbeitet, ohne einen freien Tag zu genießen."

Ein Kindermädchen kam für Kate Winslet trotz vollen Terminkalenders aber nie in Frage. "Ich möchte, dass meine Kinder so normal wie möglich aufwachsen. Klar ist es verführerisch, eine Nanny zu haben, in einer abgeriegelten Luxus-Wohnanlage zu leben und sich von einem Privatkoch verwöhnen zu lassen. Ich würde es traumhaft finden, wenn mein Essen täglich für mich zubereitet würde. Aber vielmehr will ich, dass sie auf die Frage, ob wir einen Koch haben, geschockt reagieren."