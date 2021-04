Wussten Sie, dass Kate Winslets erwachsene Tochter in Hollywood Karriere macht?

1997 gelang der Britin Kate Winslet an der Seite von Leonardo DiCaprio in "Titanic" der internationale Durchbruch. Seitdem wird sie als eine der talentiertesten Schauspielerinnern Hollywoods gehandelt. Doch was viele nicht wissen: Auch Winslets 20-jährige Tochter ist mittlerweile als Schauspielerin unterwegs.

Kate Winslets älteste Tochter startet in Hollywood durch

Mia Threapleton enstammt Winslets Ehe mit dem Regieassistenten Jim Threapleton, mit dem Winslet von 1998 bis 2001 verheiratet war, bevor sie mit Regisseur und Oscar-Preisträger und Oscar-Preisträgerin Sam Mendes zusammenkam. Mit Mendes ist die im britischen Reading, Berkshire, geborene Schauspielerin seit bald 18 Jahren verheiratet und hat mit ihm zwei weitere Kinder.

Winslets älteste Tochter ist bereits vor einiger Zeit in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter gestiegen. Im Film "A Little Chaos" trat sie 2014 erstmals an der Seite ihrer Mama in einem Film auf. Im Thriler "Shadows" von Regisseur Carlo Lavagna ergatterte sie 2020 erstmals eine Hauptrolle.