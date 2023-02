Wolfgang Joop rechnet mit Heidi Klums "GNTM" ab

Von 2014 bis 2015 hatte Wolfgang Joop einen fixen Platz in der "Germany's Next Topmodel"-Jury an der Seite von Heidi Klum und Thomas Hayo. Seitdem absolvierte er als beliebtes "GNTM"-Gesicht auch immer wieder Gastauftritte. Mit dem Spiegel sprach der Modemacher jetzt ĂŒber seine Zeit in Klums Castingshow. Dabei kam er auf sein Gehalt und seine Beziehung zu Klum zu sprechen, Ă€ußerte aber auch etwas Kritik.

Heidi Klum trifft alle Entscheidungen selbst

Wie viel man als "GNTM"-Juror verdiene? "Es war auf jeden Fall reichlich", sagte Joop, ohne konkrete Summen zu nennen. Über seine Entscheidung, bei der Show mitzumachen, erzĂ€hlte er: "Als die Anfrage kam, war ich gerade in einer Krise und dachte: Das ist doch mal ’ne neue Herausforderung fĂŒr mich." Pleite sei er damals aber nicht gewesen. Klum habe er davor nicht wirklich gekannt. Mittlerweile sind sie privat befreundet.

In seinem Interview, das pĂŒnktlich zum Start der neuen "GNTM"-Staffel veröffentlicht wurde, verriet Joop zudem, dass Juroren in der Modelshow eigentlich kein Mitspracherecht hĂ€tten. Heidi Klum wĂŒrde sĂ€mtliche Entscheidungen treffen."Das macht Heidi. Da kann keiner helfen, auch ich konnte nicht viel machen", so der Designer. Wenn das Model entscheidet, dass jemand fliegt, dann ist es auch so. Nur das Timing werde von der Redaktion mitbestimmt. "Die sagen dann so was wie: 'Lass die noch nicht gehen, da kommt noch der Boyfriend, das gibt viele FreudentrĂ€nen, das nehmen wir noch mit'", enthĂŒllte der ehemalige Juror.