Wofür sich Brooke Shields mit 58 noch "nicht bereit" fühlt

Elf Monate war Shields selbst alt, als sie von ihrer Mutter und dann auch Managerin Teri für eine Seifen-Werbung vor die Kamera geholt wurde. Für Schlagzeilen und Kontroversen sorgte sie als Teenager, denn Teri reichte die Seifen-Werbung nicht aus. Sie schleppte die Tochter zu zahlreichen weiteren Model-Aufträgen und schließlich nach Hollywood.

Mit zwölf Jahren spielte Shields eine Kinderprostituierte in dem Erfolgsfilm "Pretty Baby" und hatte zahlreiche Nacktszenen. Zwei Jahre später zeigte sie sich in dem Film "Blaue Lagune" erneut hüllenlos und sorgt mit einer Jeans-Werbung für Star-Designer Calvin Klein für Aufsehen. Der provokative Slogan "Willst du wissen, was zwischen mich und meine Calvins kommt? Nichts." ging um die Welt. Kritiker attackierten Teri Shields scharf dafür, dass sie ihre Tochter dem aussetzte. Die Schauspielerin selbst verteidigt ihre 2013 gestorbene Mutter lange.

Trotz zahlreicher Film- und Modelangebote zog sich Brooke Shields nach ihrem Schulabschluss Anfang der 80er-Jahre erst einmal aus der Filmbranche zurück, um an der Elite-Universität Princeton französische Literatur zu studieren. Danach fiel es ihr nicht leicht, ihre Karriere wieder in Schwung zu bringen. Bis heute spielte sie zwar in zahlreichen Rollen in Film, Fernsehen und Theater - so viel Aufsehen wie als Teenager hat sie aber bisher nie wieder erregen können.