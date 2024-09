WM-Hymne "Wavin' Flag": Sänger der sexuellen Nötigung beschuldigt

Sein Song "Wavin' Flag" war die inoffizielle Hymne der Männer-Fußball-WM 2010 in Südafrika: Jetzt muss sich der somalisch-kanadische Musiker K'naan wegen sexueller Nötigung vor Gericht verantworten.

In Abwesenheit bekannte sich K'naan, der mit bürgerlichem Namen Keinan Abdi Warsame heißt, am Donnerstag Medienberichten zufolge über seine Anwälte nicht schuldig. Die Vorwürfe beziehen sich auf einen Vorfall aus dem Jahr 2010 in der kanadischen Stadt Quebec.

Keinan soll damals eine Frau in einem Hotelzimmer sexuell angegriffen haben, als er wegen eines Musikfestivals in der Stadt war. Das mutmaßliche Opfer hatte im Mai 2022 Anzeige erstattet. Eine erste Anhörung in dem Fall ist für April 2025 angesetzt.