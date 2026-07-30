WM-Sneaker von Justin Bieber versteigert – für rund 23.000 Euro

Bei der Halbzeit-Show des diesjährigen Fußball-WM-Finales (die erste ihrer Art) stach Sänger Justin Bieber besonders hervor: Nicht nur, dass er, anders als seine Kollegen, auf ruhige und akustische Töne setzte, auch die Turnschuhe, die er trug, erregten Aufmerksamkeit. Nun wurden die Sneakers sogar versteigert – und das für eine hohe Geldsumme: Insgesamt 26.400 US-Dollar (umgerechnet etwa 23.045 Euro) erzielte das Mode-Statement.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Kai Pfaffenbach Justin Bieber beim WM-Finale

Erlös kommt Bildungsprogrammen zugute Die Versteigerung wurde vom renommierten Auktionshaus Christie’s durchgeführt. Auf dessen Homepage wurde der Kauf am 30. Juli bestätigt. Wer der Käufer oder die Käuferin ist, ist nicht bekannt – wem der Erlös aber zugute kommt, schon: Die Global Citizen Education Fund ist eine Initiative der FIFA, die sich dafür einsetzt, Kindern weltweit den Zugang zu Bildung und Fußball zu erleichtern. Der Fonds unterstützt dabei etwa Bildungsprogramme.

Ein exklusives Sneaker-Modell Die Sneakers sind ein Low-Top-Modell aus der Matter-Daddy-Linie aus Biebers eigenem Label SKYLRK. Das Design der Sneakers, beige mit einem rosafarbenen Akzent an der Ferse, wurde erstmals beim WM-Finale präsentiert und ist bislang nicht im Handel erhältlich. Bieber, ganz Geschäftsmann, war bei seinem Auftritt ausschließlich in seiner eigenen Marke SKYLRK gekleidet – bis hin zu den Socken, der Sonnenbrille und dem Gitarrengurt. Versteigert wurden jedoch nur die Schuhe. Die Auktion war übrigens nicht nur auf Biebers Sneakers beschränkt. Auch andere Stars stellten persönliche Gegenstände zur Verfügung. Dazu gehörte Shakiras Kostüm aus ihrem Musikvideo „Dai Dai“ sowie die Bühnenoutfits der K-Pop-Gruppe BTS.