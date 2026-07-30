Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Stars

WM-Sneaker von Justin Bieber versteigert – für rund 23.000 Euro

Beim WM-Finale trug der Popstar ein Low-Top-Modell aus der Matter-Daddy-Linie aus seinem eigenen Label SKYLRK.
30.07.2026, 15:51

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Justin Bieber spielt vor einem großen Publikum auf einer bunten Bühne eine Akustikgitarre.

Bei der Halbzeit-Show des diesjährigen Fußball-WM-Finales (die erste ihrer Art) stach Sänger Justin Bieber besonders hervor: Nicht nur, dass er, anders als seine Kollegen, auf ruhige und akustische Töne setzte, auch die Turnschuhe, die er trug, erregten Aufmerksamkeit.

Nun wurden die Sneakers sogar versteigert – und das für eine hohe Geldsumme: Insgesamt 26.400 US-Dollar (umgerechnet etwa 23.045 Euro) erzielte das Mode-Statement.

Nach Alkoholentzug und Obdachlosigkeit: Roy-Black-Sohn kehrt in seine Heimat zurück
Justin Bieber spielt vor einem unscharfen Publikum auf einer Bühne mit farbenfrohem Boden eine Akustikgitarre.

Justin Bieber beim WM-Finale

Erlös kommt Bildungsprogrammen zugute

Die Versteigerung wurde vom renommierten Auktionshaus Christie’s durchgeführt. Auf dessen Homepage wurde der Kauf am 30. Juli bestätigt. Wer der Käufer oder die Käuferin ist, ist nicht bekannt – wem der Erlös aber zugute kommt, schon: Die Global Citizen Education Fund ist eine Initiative der FIFA, die sich dafür einsetzt, Kindern weltweit den Zugang zu Bildung und Fußball zu erleichtern. Der Fonds unterstützt dabei etwa Bildungsprogramme.

Ein exklusives Sneaker-Modell

Die Sneakers sind ein Low-Top-Modell aus der Matter-Daddy-Linie aus Biebers eigenem Label SKYLRK. Das Design der Sneakers, beige mit einem rosafarbenen Akzent an der Ferse, wurde erstmals beim WM-Finale präsentiert und ist bislang nicht im Handel erhältlich. 

Bieber, ganz Geschäftsmann, war bei seinem Auftritt ausschließlich in seiner eigenen Marke SKYLRK gekleidet – bis hin zu den Socken, der Sonnenbrille und dem Gitarrengurt. Versteigert wurden jedoch nur die Schuhe.

Die Auktion war übrigens nicht nur auf Biebers Sneakers beschränkt. Auch andere Stars stellten persönliche Gegenstände zur Verfügung. Dazu gehörte Shakiras Kostüm aus ihrem Musikvideo „Dai Dai“ sowie die Bühnenoutfits der K-Pop-Gruppe BTS.

„Jedermann“ Philipp Hochmair warnt die Festspielbesucher

Vom Geheimtipp zur gefragten Marke

Die Marke SKYLRK, die erst 2025 ins Leben gerufen wurde, hat sich mittlerweile zu einer begehrten Marke entwickelt – und das, obwohl (oder gerade weil?) Bieber bei der Promotion der Marke eher auf Understatement setzt. Viele Modelle sind mittlerweile direkt nach ihrer Veröffentlichung ausverkauft. 

kurier.at, msim  | 

Kommentare