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„Jedermann“ Philipp Hochmair warnt die Festspielbesucher

Die brütende Hitze stresst nicht nur die Schauspieler und Schauspielerinnen, sondern kann auch für das Publikum mühsam werden.
30.07.2026, 12:57

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"Jedermann" Philipp Hochmair

Heute, Donnerstag, findet zwar keine „Jedermann“-Vorstellung am Salzburger Domplatz statt, aber morgen Freitag gibt's wieder eine - und zwar um 21.00 Uhr. 

Zum Glück keine Nachmittagsvorstellung, denn gerade diese können bei brütender Hitze zur echten Herausforderung werden, wie „Jedermann“ Philipp Hochmair weiß. Da die Steinmauern des Doms die Hitze zusätzlich speichern, wird es auf den Plätzen wirklich extrem heiß.

Was Philipp Hochmair zu seiner Nacktszene im Salzburger „Jedermann“ sagt

„Ich will jetzt keine Panik machen, aber man muss sich wirklich vorbereiten“, so der Schauspieler zu den Salzburger Nachrichten. „Die 17.00-Uhr-Vorstellung ist wirklich Schwerstarbeit für alle“, sagt er da. Man solle auf alle Fälle einen Hut und genug Wasser mitnehmen, so sein Rat. „Und nicht zu viel essen vorher“, meint er. 

„Die Sonne bratet zu zwei Drittel der Plätze wirklich frontal drauf und ich kann es wirklich beurteilen, weil ich kann nicht abgehen und mich erfrischen, wenn ich die ganze Zeit auf der Bühne bin. Und das ist wirklich hart.“

Liebeswirren rund um „Jedermann“ Philipp Hochmair

Die nächste Nachmittagsvorstellung findet übrigens wieder am 14. August statt. 

Theater Philipp Hochmair Salzburg Salzburger Festspiele
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