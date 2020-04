Wird Arnold Schwarzenegger Opa? Tochter Katherine soll schwanger sein

Kürzlich wurde sie beim Spazierengehen von Paparazzi abgelichtet und es begannen die Spekulationen, man würde ein Bäuchlein unter ihrer dicken Jacke entdecken können.

Und jetzt berichtet das US-Magazin "People", dass die beiden wirklich ihr erstes gemeinsames Kind erwarten sollen. Mehrere Quellen hätten das gegenüber dem Magazin bestätigt.

Pratt ist bereits Vater eines 7½-Jährigen namens Jack. Dieser stammt aus seiner Ehe mit Schauspielerin Anna Faris (43).

Bestätigt wurde die Schwangerschaft von den beiden aber noch nicht. Zumindest scheint es auch sonst sehr gut in dieser Ehe zu laufen.

"Ich bin ein großer Kommunikator - ich habe letzten Juni geheiratet. Ständige Kommunikation ist wirklich das erstaunlichste Geschenk, das man in einer Partnerschaft und Beziehung haben kann", schwärmte Katherine in einem Interview mit Amy Nelson, der Gründerin "The Riveter".

"Es ist so schön, ich liebe es so sehr. Es ist das Beste. Mit jemandem verheiratet zu sein, der ähnliche Werte hat, mit dem man einfach die erstaunlichste Liebe hat, ist das größte Geschenk, das man sich selbst machen kann. Meine Mutter sagte immer zu mir: ,Werte, Werte, Werte, Werte', sie sind so wichtig in einer Beziehung", sagte sie im Gespräch mit der Zeitschrift "The View".