Wirbel um DSDS-Juror Michael Wendler: Droht dem Schlagerstar der Rauswurf?

Gibt es etwa jetzt schon Streit hinter den DSDS-Kulissen? Die Dreharbeiten zur 18. Staffel der deutschen Castingshow haben bereits begonnen. Doch Michael Wendler soll Medienberichten zufolge mit Abwesenheit glänzen.

Michael Wendler soll nicht aus Miami zurückgekommen sein

Nachdem bekannt geworden war, das Piedro Lombardi in der neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" nicht mehr an Dieter Bohlens Seite in der Jury sitzen wird, erklärte RTL, dass Schlagerstar Michael Wendler Lombardi in Zukunft ersetzen soll.

Doch der scheint sich schon jetzt bei DSDS-Chef Dieter Bohlen unbeliebt zu machen. Wie Vip.de und die deutsche Bild berichten, soll der Musiker zusammen mit seiner Ehefrau Laura nach Miami gejettet sein.

Laut Bild hätte Wendler eigentlich am Dienstag in Deutschland landen sollen, um an DSDS-Aufnahmen teilzunehmen. Doch Wendler soll bis dato nicht aus den USA zurückgekommen sein.