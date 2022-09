Während sie um die Königin trauern, müssen auch die britischen Royals nach dem Tod der Queen weiter ihren Verpflichtungen nachgehen. Für Prinz William und seine Ehefrau Kate stand am Donnerstag der erste Termin seit dem Ableben der Monarchin an, den sie alleine als Paar absolvierten. Es war auch der erste Termin, den sie in ihren neuen Rollen als Prinz und Prinzessin von Wales bestritten.

Prinz und Prinzessin von Wales in Sandringham

William und Kate reisten eine Woche nach dem Tod der Königin nach Sandringham, um dort gemeinsam mit Menschen zu trauern. Das Ehepaar betrachtete vor Ort Blumen, die von Trauernden vor dem Landsitz Sandringham niedergelegt wurden, zudem unterhielten sich mit den Menschen in der Menge und schüttelten zahlreiche Hände. Die Prinzessin zeigte sich in einem eleganten Outfit ganz in Schwarz. Der Thronfolger wählte einen dunklen Anzug.