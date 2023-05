Ausgelassen: William & Kate mischen sich nach Krönung unters Party-Volk

Am Samstag, dem 6. Mai, wurden König Charles III. und Queen Consort Camilla in der Westminster Abbey gekrönt. Die Feierlichkeiten hatten damit aber noch kein Ende: Am Sonntag wird auf den Straßen von ganz Großbritannien gefeiert. Unter dem Motto "Coronation Big Lunch" (großes Krönungsessen) finden landesweit Zehntausende Straßenfeste und Teepartys zu Ehren des Königspaares statt. Abends wird vor Schloss Windsor das Krönungskonzert mit rund 20.000 Besuchern veranstaltet.

William & Kate: Rundgang vor jubelnden Royal-Fans

In Windsor haben sich bereits Zehntausende versammelt, um Musiker wie Lionel Richie, Katy Perry und "Take That" bei dem mit Stars besetzten Krönungskonzert zu sehen.

Und Royal-Fans staunten icht schlecht, als sie von William und Kate im Vorfeld der Veranstaltung mit einem Auftritt überrascht wurden. Der Prinz und die Prinzessin von Wales haben einen Tag nach Charles' Krönung einen unangekündigten Rundgang in Windsor absolviert und ließen sich von feiernden Royal-Fans bejubeln.