Will Smith: Hatte während Date mit Rapperin Sandra Denton "schreckliche Angst"

Hollywood-Star Will Smith ("King Richard") hatte eigenen Angaben zufolge "schreckliche Angst", als er Ende der 19080er Jahre "ein einziges Mal" mit Rapperin Sandra "Pepa" Denton ausging.

Im seinem "Class of '88"-Podcas verriet er, dass er jahrelang in die Musikerin der Band Salt-N-Pepa verknallt war, sie aber immer in einer Beziehungen war. "Dann war sie single", erinnerte sich Smith zurück. "Wir waren beide zur gleichen Zeit in Los Angeles., also habe ich meine Chance genutzt." Er habe sie beeindrucken wollen, schildert der Schauspieler. "Also mietete ich ein weißes Mercedes-Cabrio."

Smith: Aus Date mit Pepa wurde nichts

Sein gespieltes Selbstbewusstsein habe er gebraucht, um seine Angst zu überspielen, so Smith. "Ich habe immer so getan, als ob ich es drauf hätte. In Wirklichkeit war ich gar nicht so stark", sagte er. Er habe "nicht geglaubt", dass er "eine echte Chance" bei Denton habe.

Die Musikerin verriet in dem Podcast, dass Smith während des Dates einem obdachlosen Menschen 100 Dollar schenkte. "Es war so nett. Und dann sind wir zum Hollywood-Zeichen gefahren." Smiths Erinnerung an diesen Moment war jedoch weniger angenehm. Er gab an, um sein Leben gefürchtet zu haben.