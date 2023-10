Jada Pinkett Smith: Wills Oscar-Skandal war Wendepunkt der Beziehung

Als Hollywood-Star Will Smith (55, "King Richard") bei der Oscar-Verleihung 2022 den Komiker Chris Rock ohrfeigte, war das ein Skandal - f├╝r seine Ehefrau Jada Pinkett Smith war es der Wendepunkt ihrer Beziehung. "Ich wusste, dass es intensive Reaktionen geben w├╝rde. Und das war der Moment, in dem ich beschloss, an seiner Seite zu bleiben", sagte die 52-J├Ąhrige am Montagabend (Ortszeit) in der britischen TV-Show "The One Show".