Will Poulter: Knallharte Transformation für "Guardians of the Galaxy"

Will Poulter feiert in "Guardians of the Galaxy 3" in seiner Rolle als Adam Warlock seinen Einzug ins Marvel-Universum. Für diese musste er seinen Körper in Form bringen und einiges an Muskelmasse zunehmen - was kein Spaziergang war.

Will Poulter: So wurde er zum Muskelprotz

Der "Guardians of the Galaxy"-Neuzugang unterwarf sich einem strengen Trainings- und Ernährungsprogramm, um der Rolle des Adam Walock gerecht zu werden. "Es ist schwierig, darüber zu sprechen, weil bei Marvel alles ein Geheimnis ist. Aber das Wichtigste ist, dass die geistige und körperliche Gesundheit an erster Stelle steht und die ästhetischen Ziele zweitrangig Sonst fördert man etwas, das ungesund und unrealistisch ist, wenn man nicht den finanziellen Rückhalt eines Studios hat, das für die Mahlzeiten und das Training aufkommt", erzählte er gegenüber The Independet.