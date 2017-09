Will & Kate: Babygeschlecht durchgesickert

Seit Bekanntwerden von Herzogin Kates Schwangerschaft wird gerätselt, ob sich ihre beiden Kinder George und Charlotte auf ein Brüderchen oder Schwesterchen freuen dürfen. Nun sind neue Details zum bevorstehenden Nachwuchs von Will und Kate durchgesickert.

Erwartet Herzogin Kate ein Mädchen?

Da Kate auch während ihrer dritten Schwangerschaft unter starker Übelkeit leidet und alle anstehenden Termine absagen musste, sah sich der Palast Anfang September gezwungen, die Babynews zu verkünden.

Britische Medien spekulieren, dass William und Kates drittes Baby kommenden April zur Welt kommen wird. Wie das Magazin britische OK!-Magazin außerdem von einem Insider erfahren haben will, soll das royale Ehepaar wieder ein Mädchen erwarten. Kate soll an ihren Mann einen Brief aus der Perspektive des ungeborenen Kindes verfasst und diesen mit "Alice" unterschrieben haben.

Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

Wahrscheinliche Babynamen

Bestätigt wurde das Gerücht bisher nicht. Etwa in der 15. Schwangerschaftswoche (SW) kann ein Arzt das Geschlecht des Kindes Mittels Ultraschall feststellen, teilweise schon ab der 12. SW. Ein zahlungspflichtiger Gentest zur pränatalen Geschlechtsbestimmung, bei dem das Blut der Mutter untersucht wird, kann zwar schon vor der 12. SW zur Bestimmung des Babygeschlechts durchgeführt werden, wird aus ethischen Gründen von den meisten Genlabors jedoch abgelehnt.

Sollte das dritte Kind von Will und Kate tatsächlich ein Mädchen werden, ist der Name "Alice" aber nicht unwahrscheinlich. So hieß die älteste Tochter von Königin Victoria sowie Prinz Philips Muttter. Britische Wettbüros spekulieren aber auch auf die Namen Elizabeth und Victoria. Sollte es doch ein Bub werden, sind James, Arthur und Philip wahrscheinlich.

