Wildes Gerücht um Sharon Stone

Offiziell gilt Sharon Stone als Single. "Meine Zufriedenheit hängt auch mit der Stabilität in meinem Leben zusammen", hatte sie erst 2020 über ihr Leben erzählt, in dem sie eigenen Angaben zufolge auch ohne einen Mann glücklich ist. "Es fühlt sich einfach so an, dass eine traditionelle Beziehung bisher kein großer Gewinn für mich gewesen ist", lautete damals das Fazit der Blondine, die auf zwei gescheiterte Ehen zurückblickt. Eine Boulevardzeitung behauptet jedoch, dass die Schauspielerin erst kürzlich einen Beziehungsversuch gewagt haben soll, der jedoch auf katastrophale Art zu Ende gegangen sei.

Sharon Stone von Heimlich-Freund verlassen?

Vor zwei Jahren wurde noch berichtet, dass Stone via Dating-App nach einem neuen Partner soll. Was Dates betrifft scheint Sharon Stone bisher aber laut keine guten Erfahrungen gemacht haben. Das Klatschblatt New Idea berichtet, dass der "Basic Instict"-Star von seiner letzten Affäre eiskalt abserviert worden sein soll. Einen Namen von Stones vermeintlichen Ex nennt das Blatt nicht, dafür will es Details über das Ende der Beziehung in Erfahrung gebracht haben, über die bisher nichts bekannt war und die auch nie bestätigt wurde.