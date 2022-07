Wildes Gerücht um Jennifer Aniston

In Bezug auf das Sextape von Pamela Anderson und Tommy Lee, welches in den 1990er Jahren geleakt worden war, sagte Aniston gegenüber Variety: "Diese Sache, dass Leute dafür berühmt werden, dass sie im Grunde nichts tun, aber dennoch diese unglaublichen Karrieren haben. Und dann der Ruf der Frauen, ich meine Pam [Anderson], Paris Hilton, Monica Lewinsky."

"Ich sage immer, ich fühle mich so glücklich, dass wir einen kleinen Vorgeschmack auf die Branche bekommen haben, bevor sie zu dem wurde, was sie heute ist, was einfach anders ist – mehr Streaming-Dienste, mehr Menschen", fuhr sie fort und lästerte darüber, dass heutzutage viele nur dank Instagram, TikTok & Co. bekannt wären. "Es ist fast so, als würde es den Job des Schauspielers verwässern", meinte sie.