Wildes Gerücht um Brad Pitt und Gwyneth Paltrow

Gerüchte um vermeintliche Promi-Affären und angebliche Flirts zwischen Filmpartnern am Set kursieren ja immer wieder. Aktuell sind Hollywoodstar Brad Pitt und Gwyneth Paltrow in den Fokus von US-Klatschmagazinen geraten. Über Paltrows Ehe mit Brad Falchuk heißt es, bei der Schauspielerin und dem TV-Produzenten würde es gewaltig kriseln. Grund für den vermeintlichen Beziehungstiefpunkt des seit 2018 verheirateten Paares soll Paltrows jüngste Zusammenarbeit mit Pitt sein, mit dem die 49-Jährige in der Vergangenheit auch liiert und sogar verlobt war.

Paltrow und Pitt lieben einander immer noch

Rund drei Jahre lang waren sie ein Paar. Im Juni dieses Jahres gab das ehemalige Hollywood-Gespann ein Doppel-Interview für Paltrows Lifestyle-Blog Goop, in dem Pitt für die auf Paltrows Webseite vertriebene Hemdmarke "God’s True Cashmere" die Werbetrommel rührte. Dabei kamen die beiden auch auf ihre frühere Beziehung zu sprechen, wobei sie deutlich machten, einander auch weiterhin zu lieben.