Wildes Gerücht um Barack und Michelle Obama

Dem Klatschblatt zufolge soll die ehemalige First Lady ziemlich für Rennfahrer Hamilton schwärmen und Barack Obama sei nicht glücklich darüber gewesen, dass sich seine Ehefrau Hamilton kuschelte. In der Ehe des ehemaligen Präsidenten würde es in letzter Zeit ohnehin schon kriseln, meint Globe in Erfahrung gebracht zu haben. Ein Flirt mit Hamilton würde da nicht weiterhelfen, meint der angebliche Insider.

"Dieser Typ ist ein echter Spieler und es ist irgendwie erstaunlich, Michelle so in seinem Bann zu sehen", wird die anonyme Quelle zitiert. "Es stellt Baracks Geduld wirklich auf die Probe, aber es scheint sie nicht zu interessieren."

Es ist nicht das erste Mal, dass böse Gerüchte über die Obama-Ehe verbreitet werden. 2020 kursierten sogar Scheidungs-Spekulationen im Internet, die dann aber von einem Faktenchecker-Portal dementiert wurden.

Den Gerüchten zum Trotz zeigen sich Barack und Obama nach außen aber stets als starkes Duo. Das Paar feiert dieses Jahr seinen 30. Hochzeitstag.