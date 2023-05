Wilde Theorie: War Herzogin Meghan doch bei Krönung anwesend?

Insofern verwunderlich, dass ein findiger Beobachter Meghan dennoch als Gast unter den rund 2.300 Gästen in der Westminster Abbey erspäht haben will, wie die New York Post berichtet. Auf Twitter äußerte dieser die Vermutung, dass sich Harrys Frau mit einem Schnurrbart und Perücke verkleidet unter die Anwesenden in der Kirche gemischt haben könnte.

"[Meghan], du kannst uns nichts vormachen", twitterte der Social-Media-User zusammen mit einem Foto von einem älteren Herren, den für eine verkleidete Herzogin von Sussex hält. Einige Nutzer konnten der Theorie durchaus etwas abgewinnen - auch wenn jemand scherzhaft schreibt, dass es ich um Donald Trump gehandelt haben könnte.