Wieso keine Promis auf Sean Penns Party kamen

Sean Penn (56) hat sich noch nie gerne ein Blatt vor den Mund genommen. Diesmal war die Kritik, die er Mitte November 2016 öffentlich in einem Interview kundtat, nicht unbedingt förderlich:

Der Oscarpreisträger beklagte sich, dass die prominenten Gäste seiner jährlichen "Sean Penn & Friends" Haiti Gala kaum selbst in die Taschen greifen würden: "Es gibt ein paar außergewöhnliche wenige, die kommen und spenden, aber der Großteil des Saals ist voll mit Menschen, die gar nichts geben. Sie essen, sie hören der Band zu. Aber ehrlich, ich glaube nicht, dass es in dem Raum eine einzige Person gibt, die nicht in der Lage wäre, 25 Dollar zu spenden!"

Foto: Rich Fury/Invision/AP

Nur Pam und Diane kamen

Diese Aussage dürfte ihm für seine 6. Spendengala am Samstag im Montage Hotel in Beverly Hills viele Absagen eingebracht haben. Tummelten sich in den Vorjahren noch Superstars wie Leonardo DiCaprio, Demi Moore, George Clooney, Julia Roberts und Gwyneth Paltrow, gesellten sich jetzt nur noch B-Promis wie Pamela Anderson und Diane Kruger dazu.

Ob es Sean Penn so gelang, wieder 6 Millionen Dollar zu sammeln, ist fraglich. Statt bei Sean Penn das Tanzbein zu schwingen, bevorzugten es Hollywood-Größen wie Stevie Wonder, Isabelle Huppert, Emma Stone und Ryan Gosling, am Vorabend der Golden Globes auf der "The Art of Elysium"-Gala und der "BAFTA" Tea Party zu feiern.

Red Carpet bei den Golden Globes