Aufregung um neue Unterwäsche-Kampagne von Heidi und Leni Klum

Auf dem Account des betreffenden Unterwäsche-Labels finden sich zahlreiche negative Bemerkungen. "Ich kann das nicht mehr sehen … wann hört diese Kampagne endlich auf? Ich betrete seitdem nicht mehr den Laden", ließt man da etwa. Oder: "Weiß ihre Mutter übrhaupt, was sie ihr da antut?" Die Bilder werden kontrovers diskutiert. "Absolut atemberaubende gute Gene in dieser Familie. Was sollen die negativen Kommentare? Man sieht hier eine wunderschöne Mutter mit ihrer Tochter in wunderschöner Unterwäsche. Nicht mehr, nicht weniger", meint ein wohlwollender User. Ihre Outfits seien kein Grund, dass man sie sexualisieren müsse, lautet ein weiterer Kommentar.

Leni unbeeindruckt von Kritik an vorherigen Fotos

Im vergangenen Jahr hatten erste Bilder einer gemeinsamen Unterwäsche-Kampagne der beiden Klums bereits teils starke Kritik hervorgerufen. Darauf angesprochen sagte Leni der Plattform Page Six: "Ich habe mir viele der Reaktionen ehrlich gesagt gar nicht angesehen." Sie sei glücklich mit der Kampagne und habe eine tolle Zeit bei den Shootings gehabt.