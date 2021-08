Val Kilmer spricht offen wie nie über Krebs und Verlust seiner Stimme

Nach einer Tracheotomie, die seine Sprechstimme dauerhaft beschädigte, einer Chemotherapie und einer Bestrahlung gilt Val Kilmer seit 2017 als krebsfrei. Der Schauspieler war an Kehlkopfkrebs erkrankt. Sechs Jahre nach seiner Krebsdiagnose möchte der Hollywoodstar sein Leben so gut es geht genießen. Seine Geschichte teilt er in einer neuen Dokumentation.

Kilmer erzählt in "Val" seine Geschichte

"Jetzt, wo es schwieriger ist zu sprechen, möchte ich meine Geschichte mehr denn je erzählen", sagt Kilmer in der neuen Amazon-Doku "Val", in der er sich von einer bisher unbekannten, privaten Seite zeigt. Die Doku, die von Kilmer, seinem Sohn Jack und und seiner Tochter Mercedes produziert wurde, gewährt einen intimen Blick auf das Privat- und Berufsleben des "Top Gun"-Stars. Auch auf seinen Kampf gegen den Krebs und seine Genesung geht die Dokumentation ein. Den Regisseuren Leo Scott and Ting Poo war es ein Anliegen, das Publikum den Schauspieler als den Menschen vorzustellen, der er wirklich ist.

"Val" erhielt bei den Filmfestspielen in Cannes Standing Ovations. Zu sehen bekommt man auch persönliches Videomaterial, das hinter den Kulissen seiner beliebtesten Filme entstanden ist. Kilmer zeigt sich in der Dokumentation verletzlich. Offen spricht er über seine körperlichen Einschränkungen. Gelesen werden Kilmers Worte Großteils von seinem Sohn Jack.