Wie sich die Söhne Mannheims nach Xavier Naidoos Ausstieg neu orientiert haben

Denn die Söhne Mannheims stehen "genau für das Gegenteil, was da vermittelt wurde. Eine offene Plattform für Toleranz und Gesprächsbereitschaft und nicht für Angstmacherei oder Ähnliches. Wir möchten Brücken bauen", stellt Klimas klar.

So seien auch 2024 einige Auftritte geplant, etwa am 25. August in der Burgarena Finkenstein (Kärnten). "Wir arbeiten daran, dass es noch mehr Konzerte in Österreich geben wird, weil uns das Publikum so ans Herz gewachsen ist. Bei unseren Live-Gigs ist das geblieben, was man uns schon länger nachsagt, nämlich, dass es ein geradezu heilsames, emotionales Erlebnis sei, uns zu sehen und dass enorm viel Energie von der Bühne kommt, von einer großen (im Moment 10-köpfig – Anm. d. Red.) und vielseitigen Band", so Florian Sitzmann.

Da konnte sich Klimas nur anschließen: "Die Konzerte stehen für ein Event, wo die Menschen zusammenkommen und eine Gemeinschaft sichtbar wird."