Josh über Burnout: "Irgendwann bin ich heulend hinter der Bühne gesessen"

Trotz seiner großen Erfolge, kämpfte der gebürtige Wiener aber auch immer wieder mit Ängsten, wie er offen zugibt. "Wenn man ganz lange einen Traum hat und der geht dann in einer gewissen Art und Weise in Erfüllung, dann ist es oftmals auch ein bisschen desillusionierend. Dann hab ich natürlich sehr viel Ängste auch gehabt, dass es wieder vorbeigeht."

Und irgendwann klopfen diese Ängste immer lauter an, bekamen einen Namen wie Burnout und Depression – Josh hat sie nicht länger ignoriert, hat sich eingestanden, dass er Hilfe braucht. "Ich war nicht mehr glücklich. Und ich konnte das, was mir am meisten Spaß macht – Musik – auch gar nicht mehr fühlen. Und dann hab ich gewusst, ich muss was dagegen machen", erzählt er.

"Irgendwann bin ich heulend hinter der Bühne gesessen und hab das Gefühl gehabt, ich will alles sein, nur nicht der Typ, der Musik macht. Und das wollte ich halt nicht zulassen. Am Ende hat mir das, was ich nicht mehr spüren hab können, geholfen zu sagen, du musst dir helfen lassen, weil eigentlich liebst du das."

Josh begab sich zur Behandlung in eine psychiatrische Klinik, holte sich die Hilfe, die er brauchte – ein mutiger Schritt. "Und jetzt spiele ich wieder, einfach nur, weil ich es liebe. Jetzt spiele ich genau so viel wie früher, aber ich kann es genießen."