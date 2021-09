Sänger Josh hat heimlich geheiratet

Mit dem Song "Ring an der Hand" gab Musiker Josh quasi seine Verlobung bekannt, jetzt hat der sympathische Wiener wirklich geheiratet. Und zwar in Kärnten. Am Wochenende hat sich der "Expresso & Tschianti"-Sänger laut Ö3 am Ossiacher See getraut. Ganz im kleinen Kreis, nur Familie und enge Freunde.