Wie Sänger Adel Tawil die Geburt seiner Tochter erlebte

Auch sonst musste er sich mit der neuen und ungewohnten Situation erst einmal arrangieren. "Man wusste ja nicht, was da gerade passiert und es fühlte sich alles unwirklich an. Also bin ich auch zu Hause geblieben und hab meine Kontakte aufs Nötigste eingeschränkt. Mit der Zeit und dem neuen Wissen hat sich aber alles langsam normalisiert. Es ist schon erstaunlich, wie anpassungsfähig wir Menschen sind", resümierte der Musiker.

Und seine neue Musik soll ja ohnehin nicht nur Sommerlaune, sondern generell einen optimistischen Blick in die Zukunft verbreiten. "Ich wünsche mir, dass wir uns an die schönen Dinge, die diese Krise auch hervorgebracht hat, erinnern. Ich hab noch nie so viel Hilfsbereitschaft unter den Menschen gesehen wie in der Zeit des Lockdowns und jetzt auch bei der schlimmen Hochwasserkatastrophe. Trotz der tragischen Umstände macht mich das hoffnungsvoll."

Und die Fans dürfen auch hoffen, denn nach der Single ist auch wieder ein neues Album geplant. Welche Themen neben der Liebe da dann eine Rolle spielen werden, wird aber noch nicht verraten, um die Spannung noch ein wenig hochzuhalten.