Wie Queen dafür sorgte, dass unliebsamer Körperteil nicht auf Fotos zu sehen ist

Vor dem Treffen mit der Königin habe er gründlich recherchiert und gehofft, ihren "wirklich großartigen Sinn für Humor" einzufangen. Schlussendlich habe der Fotograf eine "Welle der Stärke" verspürt, als sie den Raum betrat. Zehn Minuten dauerte der Termin nur, und doch hat er offenbar eine nachhaltige Wirkung gehabt.

Bei ihren offiziellen Auftritten trug Elizabeth oftmals Handschuhe. Fotografin Jane Barlow hat heuer zwei Tage vor ihrem Tod die letzten offiziellen Fotos von ihr gemacht. Die Monarchin sei zwar gebrechlich gewesen, aber bei guter Laune, sagte Barlow, die für die britische Nachrichtenagentur PA arbeitet. Sie habe mit der Königin über das Wetter und die dunklen Wolken am Himmel geredet, so Barlow zur Agentur PA. Sie habe ein paar Porträts gemacht und dabei eine Menge Lächeln von der Königin bekommen.

Queen Elizabeth II hatte am 6. Februar 1952 den Thron bestiegen. In ihrer Zeit als britisches Oberhaupt erschien sie unerschütterlich bei Einweihungen, Ordensverleihungen und Thronreden und tat das, was von ihr erwartet wurde - Hände schütteln, lächeln, Haltung bewahren. Erst als die Queen zum Jahreswechsel 2016/2017 wegen einer starken Erkältung erstmals weder am Weihnachts- noch am Neujahrsgottesdienst teilnahm, bekamen die Briten eine Ahnung davon, dass auch die Energie ihrer Monarchin nicht unendlich ist. Am 8. September starb sie 96-jährig in Schottland.