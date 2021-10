"Wie konnte das passieren?!!" Witherspoon gratuliert Sohn zum 18. Geburtstag

Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon (45) hat ihrem Sohn Deacon stolz und etwas ungläubig zum 18. Geburtstag gratuliert. "Wie konnte das passieren?!!", schrieb die US-Schauspielerin am Samstag auf Instagram. "An einem Tag tauscht er Pokémon-Karten, singt Songs von Bruno Mars und spielt American Ninja Warrior im Garten. Am nächsten Tag ist er größer als ich, brät die Familiensteaks auf dem Grill und macht mit seinen besten Freunden seine eigene Musik."