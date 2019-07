Wie Kate William während ihrer Beziehungspause "bestrafte"

Tatsächlich scheint die Tour bei William gezogen zu haben. Royal-Fotograf Kent Gavin bestätigt: In den Monaten nach ihrer zweiten Trennung besuchte Kate zahlreiche Events – und sah dabei umwerfend aus.

"Sie besuchte einige Partys in London, besuchte Charity-Events in Hotpants", so der Royal-Fotograf. "Und ich denke, William hat gemerkt, was er verpasst."