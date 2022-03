Wie Jamie Dornan dem Image von "Fifty Shades of Grey" entkommen will

KURIER: Auch Ihr Regisseur Kenneth Branagh und der Komponist des Films "Belfast", Van Morrison, stammen aus Nordirland.

Jamie Dornan: Schon verrückt – wenn mir jemand prophezeit hätte, dass ich einen Film mache, der voller Van Morrison-Songs ist – und für den er auch noch neue Musik geschrieben hat –, hätte ich ihm das niemals geglaubt. Jedem Nordiren ist Van Morrison in die Seele geschrieben. Das ist Teil von dir, ob du es willst oder nicht. Und mit Ken Branagh ist es ähnlich. In Belfast sind wir so stolz auf die Leute, die von hier sind. Wir sind eine so kleine Stadt, da ist es etwas Besonderes, wenn es jemand so weit bringt.