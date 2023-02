Wie es dem schwedischen König Carl Gustaf nach seiner Herz-OP geht

Der schwedische König Carl XVI Gustaf (76) ist nach einer Operation im Herzbereich wieder zu Hause. Das bestätigte der schwedische Hof der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend. Der Monarch sei "bei guter Gesundheit", hieß es darin. Carl Gustaf war am Montag per Kathetertechnik im Bereich seines Herzens operiert worden. Was genau gemacht werden musste, hatte der Hof nicht bekanntgegeben.