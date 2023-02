Wie David Hasselhoff versuchte, Pamela Anderson aus "Baywatch" zu mobben

Als Badenixe in "Baywatch" gelang dem ehemaligen "Playboy"-Model Pamela Anderson der internationale Durchbruch. Ihre Eskapaden mit ihrem Ex-Mann Tommy Lee sollen aber ein Mitgrund daf√ľr gewesen sein, wieso "Pam" sich von ihrem Job in der Rettungsschwimmerin verabschieden musste.

Hasselhoff wollte Pamela Anderson nicht bei "Baywatch"

Die US-kanadische-Schauspielerin hatte 1992 bei "Baywatch" angeheuert und war in der Serie bis zu 1997 zu sehen. 2016 verrieten die "Baywatch"-Produzenten Michael Berk und Douglas Schwartz in einem Hintergrundgespr√§ch zur Serie, dass David Hasselhoff von Anfang an zu verhindern versucht habe, dass Anderson Teil des Casts wurde. Er begr√ľndete dieses damit, dass ein Playboy-Pin-Up-M√§dchen nichts in einer Familiensendung verloren habe.