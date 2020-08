Whoopi Goldberg: „Es gibt jede Menge Gründe, wütend zu sein.“

Sie sind in Ihrer Talkshow oft sehr kontroversiell und vertreten extreme Standpunkte. Ist das gespielt oder ist das immer echt?

Es ist echt, weil ich von den Gästen oder meinen Co-Moderatorinnen oft herausgefordert werde. Ich kann schon zornig werden und es gibt jede Menge Gründe, wütend zu sein. Und oft fliegen mich dann Fans der Show auf der Straße an und wollen darüber diskutieren. Da werde ich auch oft angeschrien, aber dann sage ich immer, ihr könnt so viel schreien, wie ihr wollt, ich werde dafür bezahlt, eine Meinung zu haben.

Sie haben sich nie gescheut, die Dinge laut auszusprechen, die Sie bewegen. Was empfinden Sie derzeit, was den Zustand Amerikas und der Welt betrifft?

Ich will keine Diskussionen mehr darüber führen, dass alle Leben zählen. Das ist sowieso Fakt. Wir müssen jetzt aber laut sagen, dass schwarze Leben zählen, denn es ist zu leicht, ein schwarzes Leben zu hängen oder im Auto zu erschießen. Wir müssen an unsere Geschichte erinnern, denn solange eine Krankenschwester im Schlaf in ihrem eigenen Heim erschossen wird, weil die Polizei angeblich das falsche Haus identifizierte, haben wir ein Problem. Und jeder, der kein Problem damit hat, dass ein Mann vor laufenden Kameras neun Minuten erstickt wird, IST das Problem. Und ich möchte hier sehr klar sagen: 95 % der Polizei in den USA ist ok, aber viele werden zu wenig oder völlig falschausgebildet. Bildet sie nicht als Soldaten aus, sondern als Polizisten. Und nicht in drei Monaten, sondern vielleicht doch lieber in drei Jahren, so wie das in anderen Ländern der Fall ist.

Wäre die Pandemie nicht passiert, was hätten Sie beruflich gemacht?

Ich hatte gerade eine Stephen-King-Verfilmung abgedreht – ich bin ein riesiger Horror-Fan, und ich sollte derzeit in London im Musical „Sister Act“ auf der Bühne stehen.

Ist das ein Baby Yoda hinter Ihnen auf dem Bücherregal?

Ja, ich bin ein totaler Starwars-Geek. Ich sammle alles.