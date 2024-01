Verwechselt: Tom Hollander sollte Tom Hollands saftige Bonusauszahlung bekommen

Wegen einer Verwechslung sollte der Schauspieler Tom Hollander (56) eigenen Worten zufolge eine Bonuszahlung erhalten, die für "Spiderman"-Darsteller Tom Holland (27) bestimmt war. "Ich bekam eine E-Mail von der Agentur, in der stand: 'Zahlungsmitteilung: Dein erster Box-Office-Bonus für die Avengers'", schilderte der "The White Lotus"-Darsteller in der "Late Night"-Talkshow von Seth Meyers.

Hollander und Holland warn bei derselben Agentur

Er und Holland seien für kurze Zeit bei derselben Agentur gewesen, welche offensichtlich bei der Überweisung durcheinandergekommen war. "Es war eine erstaunliche Menge Geld", betonte der Brite Hollander.