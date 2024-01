Schräge Angewohnheit: Warum Jessica Biel am liebsten unter der Dusche isst

Als berufstätige Mutter muss man oft flexibel sein. Zweifach-Mama Jessica Biel erzählte Moderator Jimmy Fallon einmal, wie sie ihr hektisches Mutterleben meistert. Von Fallon auf ein Instagram-Bild angesprochen, das sie zuvor geteilt hatte und das einen Teller und eine Gabel in der Dusche zeigte, gab die Schauspielerin zu, dass die Zeit unter der Dusche der einzige Moment ist, in dem sie Zeit zum Essen findet. Das würde manchmal besser, manchmal schlechter funktionieren. Im Scherz meinte sie, dass Lebensmittel wie Müsli sich gut während des Duschens essen lassen. "Wenn man ein wenig Wasser in die Milch bekommt, keine große Sache." Schwieriger sei da schon ein Sandwich. "Wurst funktioniert super."

Essen unter der Dusche: Jessica Biel nimmt sich selbst aufs Korn

Ihren Lieblings-Multitasking-Hack versucht Jessica Biel jetzt auch bei ihren Socia-Media-Followern abzuhypen. Die Schauspielerin schwärmte auf TikTok vom Essen unter der Dusche und behauptete, es sei "zutiefst befriedigend". Es spare zudem Zeit.