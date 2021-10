Neue Details zu Brittany Murphys Tod: Welche Rolle spielte ihr Ehemann?

Eine neue HBO-Dokumentation mit dem Titel "What Happened, Brittany Murphy?" untersucht die letzten Tage der 2009 im Alter von 32 Jahren verstorbenen Schauspielerin. Murphy war an den Folgen einer unbehandelten Lungenentzündung, einer Eisenmangelanämie und der Einnahme von Medikamenten gestorben. Nach dem tragischen Vorfall fragte man sich, ob ihr Tod hätte verhindert werden können. Auch welche Rolle Murphys Ehemann, Drehbuchautor Simon Monjack, dabei spielte, versucht die neue zweiteilige Doku zu beleuchten - und zeichnet dabei ein verstörendes Bild von Murphys Mann.

Doku beleuchtet die letzten Tage der Brittany Murphy

Die Dokumentation, die am 14. Oktober 2021 erstmals in den USA ausgestrahlt wird, wird unter anderem Interviews mit Monjacks Mutter Linda, seinem Bruder James sowie seiner ehemaligen Verlobten Elizabeth Ragsdale beinhalten. Das Magazin People gibt vorab Einblicke in die Doku, in der auch Murphys Maskenbildnerin zu Wort kommt.

Diese enthüllt, sie habe bemerkt, dass die "Clueless"-Darstellerin bei der Arbeit an ihrem letzten Filmprojekt "Something Wicked" nicht sie selbst gewesen sei. In der Vergangenheit wurde bereits berichtet, Murphy hätte bei den Dreharbeiten zu ihrem letzten Film versucht, ihre Krankheit zu kaschieren. Vor ihrer Maskenbilderin konnte sie ihre schlechte körperliche Verfassung aber nicht verbergen.

"Ihre Augen waren so eingesunken und sie wirkte traurig", sagt Visagistin Trista Jordan.

"Sie hatte so starke Schmerzen. Sie hatte Bambi-Beine und konnte nicht aufstehen", erzählt sie über die Schauspielerin, die in den letzten Jahren vor ihrem Tod mehrere Schönheits-Operationen vornehmen hat lassen und laut Insidern unter Magersucht gelitten haben soll.