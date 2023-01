Wetter behindert Suche nach vermisstem Schauspieler Julian Sands

Schlechtes Wetter behindert die Suche nach dem britischen Hollywood-Star Julian Sands in Kalifornien. Wegen der Lawinengefahr und des schlechten Zustands der Wanderwege musste die Suche am Boden eingestellt werden, wie das Sheriff-BĂŒro von San Bernardino am Donnerstag erklĂ€rte. Die Suche per Hubschrauber und mit Drohnen solle fortgesetzt werden, "sobald das Wetter es zulĂ€sst". Wenn sich das Wetter bessere, sollten auch wieder Suchmannschaften eingesetzt werden.

Schwierige Wetterbedingungen