"Wer wird Millionär?": Zuseher genervt von DJ Ötzi

DJ Ötzi trat am Montagabend als Stargast in Günther Jauchs " Hüttengaudi"-Special von "Wer wird Millionär?" auf. Die Zuschauer wären aber offenbar lieber verschont geblieben. In den sozialen Medien zeigten sie sich von den Gesangsauftritten des Österreichers irritiert.

DJ Ötzi verstört mit Auftritt bei "Wer wird Millionär?"

Ausschließlich Gäste, "die etwas mit Skifahren, der Skiindustrie oder dem Winter im Allgemeinen zu tun haben", waren zu dem Millionen-Quiz-Special geladen. Passend zum Motto " Hüttengaudi" sollte auch Austro-Star DJ Ötzi das Publikum unterhalten.

Nach jeder Werbepause gab der Sänger einen seiner Hits zum Besten. Schon nach der ersten Auswahlfrage, bei der die Kandidaten eine Textzeile seines Songs "Ein Stern" in die Richtige Reihenfolge bringen sollten, sprang DJ Ötzi hinter der Kulisse hervor, um besagtes Lied zu trällern. "Die richtige Antwort hat jetzt jeder mitbekommen", witzelte Jauch.

Von den Gesangseinlagen des Sängers zeigten sich die Zuschauer aber schon bald genervt. Als besonders verstörend empfanden viele DJ Ötzis neueste Coverversion " Bella Ciao", die er zu schlechtem Playback in Jauchs Show zum Besten gab. Was einst ein antifaschistisches Widerstandslied der Partisanen war, musste als Partyhit herhalten.