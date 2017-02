Wer hatte mehr Sex: Take That oder Oasis?

Die Gallagher Brüder sind nur eifersüchtig: Sänger James Blunt erklärte nun kurzerhand, dass Take That Jungs viel mehr Sex hatten als die Burschen von Oasis. Blunt neckt die Gallagers mit ihrer Band Oasis und meint, dass sie eifersüchtig auf die Boyband seien.



Der Sänger findet, dass es einen großen Unterschied ausmache, ob man als Künstler in einer Boyband oder einer Rock-Gruppe singe. Und eine Erklärung dafür hat er auch: “Take That hatte mehr Sex als Oasis, also macht bei einer Boyband mit. Ich weiß, dass ihr es nicht zugeben wollt, aber schaut euch die Statistiken an.“

Foto: Foto: Lawrence Watson

Der Star zieht folgenden Vergleich: “Ein Publikum von biergefüllten Jungs, die Arm in Arm nach Fußball-Art 'Wonderwall' singen oder ein Publikum von kreischenden Mädels, die dich bis in dein Hotel verfolgen und über die Feuerwehrleiter einbrechen, um zu dir zu gelangen. Sagt, was ihr wollt, aber Mark Owen hatte mehr Action als Noel und Liam zusammen. Und er hatte keine betrunkenen Typen, die ihm Pub auf ihn zugekommen sind und sein Kumpel sein wollten.“

Foto: Reuters/Russell Boyce

Der 42-Jährige scherzt weiter: “Kein Wunder, dass die Gallaghers so schlecht drauf sind.“

Blunt selbst macht sich heute nach eigenen Angaben keinen Druck mehr, mit seiner Musik die Charts zu stürmen. “Du brauchst nur einen Song. Manche Leute brauchen Jahre und mehrere Alben, um ihre Spuren zu hinterlassen. Scheiß drauf. Lebe schnell und lass deine Karriere jung sterben“, erzählt er im Interview mit dem 'Q'-Magazin freimütig, der als guter Kumpel von Prinz Harry gilt und 2014 die Aristokratin Sofia Wellesley geheiratet hat.

Blunt wurde 2005 durch seinen Nummer-1-Hit You’re Beautiful bekannt und galt auch lange Zeit als Womanizer.