Offiziell werden die Gagen der Dschungelcamp-Teilnehmer nicht verraten, doch Gehalt.de hat nun errechnet, was die Kandidaten angeblich in etwa verdienen.

Mit "nur" 50.000 Euro müssen sich demnach die weniger prominenten Camper wie Sänger Sydney Youngblood (57), "DSDS"-Kandidat Daniele Negroni (22) und Schauspielerin Sandra Steffl (47) zufrieden geben.

60.000 sollen Bachelor-Zicke Kattia Vides (29) und Ex-Kicker Ansgar Brinkmann (48) erhalten.

Foto: MG RTL D / Arya Shirazi 70.000 Euro gibt's für Reality-Star Matthias Mangiapane (34), 80.000 immerhin für Katzenberger-Schwester Jenny Frankhauser (25) und Society-Lady Tatjana Gsell (46).

100.000 für Model & Schlagerstar

Stolze 100.000 Euro sollen Schlagerstar Tina York (63), Transgender-Model Giuliana Farfalla (21) und Bachelorette-Kandidat David Friedrich (28) abcashen.

Ochsenknecht casht 170.000 Euro

Und die höchste Gage geht laut Gehalt.de an Ex-Model Natascha Ochsenknecht (53). Sie erhält angeblich um die 170.000 Euro für ihre Zeit im Dschungel - die maximal zwei Wochen dauert.

Alle Kandidaten im Überblick: