Wendler und Laura Müller erwarten Kind: Oliver Pocher lästert über Babybauchfotos

"Bei aller Freude über ein Baby, aber Babybauch Fotos auf Onlyfans zu promoten, zwischen den ganzen anderen Nacktfotos ist schon next Level an Ekelhaftigkeit", teilte Pocher seine Meinung der Öffentlichkeit schriftlich mit.

Michael und Laura Müller ließen den Seitenhieb bisher unkommentiert.

Wendlers Ehefrau Laura Sophie Müller stammt aus Tangermünde an der Elbe in Sachsen-Anhalt. 2018 trat sie in die Wendler-Welt ein, 2019 wurde die Verbindung bekannt. Seitdem lebt sie mit dem 28 Jahre älteren Künstler in dessen Wahlheimat Florida, wo sie einander 2020 auch das Jawort gaben. Mit der Beziehung legte Laura die Basis für eine eigene mediale Karriere. Sie führte beispielsweise zu Nacktfotos im "Playboy" und zu einer Teilnahme bei der RTL-Show "Let's Dance".