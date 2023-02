Welches klassische Valentinstags-Geschenk sich Kate nicht von William erwartet

Ashcroft, der auf dem Kirgate Market in Leeds seit 32 Jahren Blumen verkauft, witterte ein Geschäft. "Ich bot ihr einen Rabatt an. Ich sagte, ich würde ihr eine Karte geben und die Mehrwertsteuer streichen."

William und Kate hatten sich am 29. April 2011 in der Londoner Westminster Abbey das Jawort gegeben - vor den Augen Hunderter Millionen an den Fernsehschirmen in aller Welt. Die Trauung mit viel Pomp wurde international als "Hochzeit des Jahrzehnts" gefeiert.

Heuer feiern die beiden ihren zwölften Hochzeitstag. Ihre Ehe haben sie bislang vollkommen skandalfrei verbracht. Von den aggressiven britischen Boulevardmedien wurden beide - sieht man von kleineren Spekulationen ab - weitgehend in Ruhe gelassen. Die Yellow Press stürzte sich stattdessen vor allem auf Williams Bruder Prinz Harry und dessen Ehefrau Meghan.