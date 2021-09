Welcher Royal Harrys Tochter Lili zuerst sehen darf - es ist nicht die Queen

Dreieinhalb Monate ist die kleine Lilibet nun schon auf der Welt. Die Familie ihres Vater Prinz Harry hat sich allerdings noch nicht kennengelernt, denn die Familie lebt in Kalifornien, seit er und seine Ehefrau Herzogin Meghan vor gut einem Jahr ihre royalen Pflichten aufgegeben und dem Königshaus den Rücken gekehrt haben. Herzogin Kate hatte kurz nach Lilis Geburt am 4 Juni am Rande einer Veranstaltung jedenfalls angegeben, sich auf ihre neu geborene Nichte zu freuen. Sie hoffe auf ein baldiges Treffen: "Ich wünsche ihr alles Gute", sagte die Ehefrau von Queen-Enkel Prinz William beim Besuch einer Schule in der südwestenglischen Grafschaft Cornwall. "Ich kann es nicht abwarten, sie zu treffen", sagte sie über das jüngste Kind von Williams Bruder Prinz Harry und Meghan.

Prinzessin Eugenie soll Lilibet als Erste sehen

Wann die kleine "Lili" zum ersten Mal ihre Namenspatin Queen Elizabeth II. persönlich treffen wird und ob die Familie durch sie wieder enger zusammen rücken wird, steht zumindest nach außen in den Sternen - bis auf weiteres stellt auch die Pandemie nach wie vor große Reisehindernisse dar. Wenn die kleine Familie den Weg nach Großbritannien dann aber einmal auf sich nimmt, soll es nicht die Queen sein, die das Mädchen zuerst zu Gesicht bekommt. Stattdessen soll diese Ehre Harrys Cousine Prinzessin Eugenie zuteil werden. Und das aus einem praktischen Grund: Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank leben in Frogmore Cottage - jene Residenz auf Schloss Windsor, die die Queen einst an Prinz Harry verschenkt hat und die ihm bei seinen Heimatbesuchen nach wie vor als Unterkunft dient. Das Landhaus war umfangreich mit Steuergeldern renoviert worden. Das war allerdings in Großbritannien auf Kritik gestoßen. Nachdem Harry und Meghan einen lukrativen Vertrag mit dem Streamingdienst Netflix abgeschlossen hatten, wurde bekannt, dass sie 2,4 Millionen Britische Pfund (fast 2,7 Millionen Euro) für die Renovierung zurückzahlen. Frogmore Cottage, benannt nach den vielen Fröschen in der Umgebung, ist ein altes Landhaus auf dem Gelände von Schloss Windsor. Es verfügt über mehrere Schlafzimmer und hat Platz für ein Fitness- und ein Yoga-Studio.