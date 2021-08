Wie Harry und Meghan bei Lilibets Taufe Kontroversen verhindern wollen

Das Verhältnis von Herzogin Meghan und Prinz Harry zur königlichen Familie gilt seit dem Rückzug des Paares in die USA im vergangenen Jahr als belastet. Herbe Vorwürfe des Rassismus und der mangelnden Unterstützung, die die beiden in einem vielbeachteten Fernsehinterview erhoben hatten, verschärften die Spannungen. Die Namenswahl für ihr zweites Kind - Tochter Lilibet Diana - war da von manchen als Friedensangebot Richtung London gedeutet worden. Seit Wochen wird in den britischen Medien nun spekuliert, wo die kleine "Lili" denn getauft wird - angeblich sollen sich Harry und Meghan für Windsor entschieden haben. Bislang gibt es aber keine offizielle Bestätigung - auch auf ein erstes Foto der Kleinen wartet man bis heute vergeblich.

Taufe in den USA oder Großbritannien?

Der britische Adelsexperte Richard Fitzwilliams hat seine Zweifel an der kolportierten Version. Er vermutet, dass die Zeremonie in Kalifornien stattfinden wird. Der Grund: Harry und Meghan sollen die Kontroversen vermeiden wollen, die rund um die Taufe von Sohn Archie aufkamen. Bei Lilis Taufe würden sie "die Dinge auf ihre eigene Weise tun", so Fitzwilliams gegenüber Express.co.uk.

Besonders übel wurde ihnen damals genommen, dass sie bei der Taufe von Archie auf Abschirmung beharrt hatten. Archie Harrison war im Juli 2019 in einer "kleinen privaten Zeremonie" durch den Erzbischof von Canterbury in der Privatkapelle von Schloss Windsor getauft worden.