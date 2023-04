Tom Cruise weckt mit Teilnahme an Charles' Krönung Ewartungen

Damals hatte sich die Königin für einen viel bejubelten Video-Sketch mit dem animierten Bären Paddington zum Tee getroffen. Die Krönung von Charles und seiner Frau Queen Camilla findet am 6. Mai in der Westminster Abbey in London statt.

➤ Lesen Sie hier mehr: "Unsichtbares" Mitglied der Royal Family bekommt bei Krönung Platz auf Balkon

Sehen Sie den Sketch mit Queen Elizabeth hier: