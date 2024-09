Heidi Klum lässt Fans Rätseln: Erster Blick auf Halloweenkostüm 2024

Das Outfit könnte natürlich auch für Tom Kaulitz (35) sein. Klums Ehemann ist normalerweise Teil der aufwendigen Verwandlungsaktion. Auch in früheren Jahren war das Paar in Partnerkostümen zu der Party in New York erschienen.

Als "Queen of Halloween" bekannt

Die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin hat sich den Spitznamen "Queen of Halloween" erarbeitet. 2023 trat sie als überlebensgroßer Pfau ins Rampenlicht, umgeben von zehn Akrobaten und Akrobatinnen als grün glänzende Pfauenfedern. Auch ein riesiges Pfauen-Ei war dabei - in der weißen Schale steckte Kaulitz.