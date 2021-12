Massenhysterie und zwanghaftes Glücklichsein: Diese Stars hassen Weihnachten

Als Premierminister im Weihnachtsklassiker "Tatsächlich Liebe" gerät Hugh Grant (61) so sehr in Festtagsstimmung, dass er durch seinen Amtssitz in der Downing Street tanzt. Im wahren Leben kann der britische Mime dem aber gar nichts abgewinnen.

"Ich kann nicht so tun, als wäre ich wirklich in Weihnachtsstimmung. In den vergangenen Jahren habe ich es immer geschafft, das Fest zu vermeiden. Ich habe sogar extra geschaut, dass ich in muslimischen Ländern arbeiten konnte, um dem Ganzen zu entkommen", stellte er einmal ganz nüchtern fest.