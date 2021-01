Wegen GNTM in Therapie? Zoe Saip macht Geständnis in "Dschungelshow"

Durch die ProSieben-Show "Germany‘s next Topmodel" wurde Zoe Salome Saip 2018 bekannt. Bereits damals sorgte die Österreicherin mit ihren Heulkrämpfen und Zickereien für Schlagzeilen. In der großen "Dschungelshow" von RTL geht es nicht minder tränenreich weiter für die 21-Jährige. Bereits in der ersten Folge musste Saip zu einer Dschungelprüfung antreten. Im Wassertank bekam sie jedoch Panik und versagte kläglich. Im Interview-Raum machte sich Saip nach der vermasselten Ekelprüfung unter Tränen Selbstvorwürfe. Dass sie von ihrem Frank Fussbroich für ihr Versagen auch noch kritisiert wurde, machte die Situation nicht besser für Saip, die am zweiten Tag dann erneut zu einer Ekel-Challenge anrücken musste.

2. Ekelprüfung für Zoe Saip

Bei der Prüfung mit dem Titel "Decodieren" mussten die Bewohner Saip, Frank Fussbroich und Mike Heiter in eine Plexiglasbox greifen und dort unter Tieren und Sand nach Codes suchen. Da diese auf kleinen Holzplättchen standen, die auf dem Boden der Plexiglasbox festgenagelt waren, mussten sich die Teilnehmer die Codes merken. Pro Bewerber standen drei Gitterboxen bereit, in denen sich je ein Stern befindet. Diese Gitterboxen waren mit jeweils zwei Zahlenschlössern verriegelt. Aufgabe der Bewerber war es, sich die Codes in der Box zu merken und damit die Zahlenschlösser zu öffnen.